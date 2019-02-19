Тренер: слабая реализация моментов не позволила "Локомотиву" победить загребское "Динамо"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" показали слабую реализацию голевых моментов в стыковом матче Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) против загребского "Динамо". Такое мнение ТАСС высказал старший тренер команды Александр Катасонов.

Во вторник "Локомотив" уступил хорватскому "Динамо" в серии пенальти в стыковом матче Юношеской лиги УЕФА за право выйти в 1/8 финала турнира. В основное время в составе московской команды на 71-й минуте не реализовал пенальти Николай Титков.

"В первом тайме мы играли скованно, наверное, сказалось волнение. Во втором тайме сделали определенные замены и стали показывать более агрессивный футбол, стали больше атаковать, имели моменты, но не все удалось реализовать, поэтому ничейный счет в основное время, на мой взгляд, закономерен", - сказал Катасонов.

"Настраивали ребят, что в матче будет много единоборств, но, к сожалению, в первом тайме уступали. Молодцы, что играли до конца, но когда не забиваешь пенальти и выходы один на один, то сложно победить. Данный турнир - уже история, но нужно двигаться вперед и не останавливаться на достигнутом", - добавил тренер.

Юношеская лига УЕФА - соревнование для юношеских команд (игроки не старше 19 лет). В турнире стартовали две группы по 32 команды. В первой (путь Лиги чемпионов) - юношеские команды участников группового этапа взрослой Лиги чемпионов, во второй (путь национальных чемпионов) - победители национальных чемпионатов в своем возрасте.

Победители групп пути Лиги чемпионов напрямую вышли в 1/8 финала, команды, занявшие вторые места, проводят стыковые матчи за право сыграть в 1/8 финала с командами, прошедшими два раунда пути национальных чемпионов. Юношеская команда "Локомотива" прошла по пути Лиги чемпионов, в групповой стадии российский клуб занял второе место в группе D.