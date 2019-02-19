Семин: игроки "Локомотива" получили отличный опыт в Юношеской лиге УЕФА

МОСКВА, 19 февраля. /Корр. ТАСС Артем Чесноков/. Юношеская команда московского "Локомотива" получила отличный опыт в Юношеской лиге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Такое мнение ТАСС высказал главный тренер основной команды Юрий Семин.

Во вторник "Локомотив" уступил хорватскому "Динамо" в серии пенальти в стыковом матче Юношеской лиги УЕФА за право выйти в 1/8 финала турнира. В основное время в составе столичной команды на 71-й минуте не реализовал пенальти Николай Титков.

"Хорошо играли во втором тайме, не хватило удачи, чтобы пройти дальше, но ребята молодцы, получили отличный опыт. Может быть, первый тайм отыграли хуже, чем обычно, но не стоит забывать, что у загребского "Динамо" очень сильная юношеская школа. Да, волновались, но вернулись в игру и хорошо сыграли во второй половине", - сказал Семин.

Семин отметил, что условия проведения игры были не лучшими. "Хочется, чтобы такой турнир проводился на более хорошем стадионе и газоне, но ни в коем случае нельзя списывать поражение на это", - отметил он.

Юношеская лига УЕФА - соревнование для юношеских команд (игроки не старше 19 лет). В турнире стартовали две группы по 32 команды. В первой (путь Лиги чемпионов) - юношеские команды участников группового этапа взрослой Лиги чемпионов, во второй (путь национальных чемпионов) - победители национальных чемпионатов в своем возрасте.

Победители групп пути Лиги чемпионов напрямую вышли в 1/8 финала, команды, занявшие вторые места, проводят стыковые матчи за право сыграть в 1/8 финала с командами, прошедшими два раунда пути национальных чемпионов. Юношеская команда "Локомотива" прошла по пути Лиги чемпионов, в групповой стадии российский клуб занял второе место в группе D.