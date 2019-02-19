Чемпионат мира по лыжным видам спорта стартует в австрийском Зефельде

Календарь турнира составлен таким образом, что не все сборные определились с составом на следующие десять гонок. 22 февраля лыжники примут участие в скиатлоне, а уже днем позже им предстоит бежать командный спринт. По этой причине тренеры российской сборной еще думают, заявлять ли на командный спринт двух лучших российских лыжников - Устюгова и Большунова. И если заявлять, не повредит ли готовности спортсменов бороться за победу участие в скиатлоне днем ранее.

Первые медали будут разыграны 21 февраля в мужском и женском спринте. В стартовых гонках чемпионата Россию представят двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, четырехкратный олимпийский призер Александр Большунов, а также Глеб Ретивых и Артем Мальцев. В женской части выступят олимпийские призеры Наталья Непряева и Юлия Белорукова, призер чемпионата мира Наталья Матвеева и Елена Соболева.

Церемония открытия турнира пройдет в среду вечером на медальной площади Зефельда, где по ходу турнира будут чествовать победителей и призеров соревнований.

Чемпионат мира пройдет с 20 февраля по 3 марта. Всего на турнире будут разыгран 21 комплект наград, больше половины - в лыжных гонках, где российские спортсмены претендуют на большое число наград.

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 20 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены начинают борьбу на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде. Медали будут разыграны в лыжных гонках, прыжках на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье.

После командного спринта лыжники будут готовиться к индивидуальным гонкам с раздельного старта: женская пройдет 26 февраля, мужская - 27-го. Днем позже пройдет женская эстафета, а в первый день марта - мужская. Завершится соревновательная программа лыжников женским и мужским марафонами свободным стилем, которые пройдут 2 и 3 марта соответственно.

Полный состав российской команды выглядит следующим образом: мужчины - Евгений Белов, Александр Бессмертных, Большунов, Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Ретивых, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Мальцев, Андрей Собакарев и Устюгов; женщины - Непряева, Белорукова, Анастасия Седова, Лидия Дуркина, Мария Истомина, Матвеева, Анна Нечаевская, Анна Жеребятьева, Соболева, Алиса Жамбалова, Татьяна Алешина и Аида Баязитова.

Йохауг может повторить рекорд Вяльбе

В женской части соревнований большие шансы на завоевание медалей имеет Непряева, которая сейчас идет второй в общем зачете Кубка мира. В личном спринте попасть на призовое место по силам Белоруковой и Матвеевой.

К фаворитам турнира эксперты причисляют Терезу Йохауг. Норвежская лыжница, вернувшаяся в спорт после дисквалификации за допинг, в этом сезоне не проиграла еще ни одной дистанционной гонки. Ради подготовки к чемпионату мира она пропустила "Тур де Ски". Если подготовка прошла по плану, то 31-летней спортсменке будет по силам завоевать пять золотых медалей.

Столько же в 1997 году удалось завоевать нынешнему президенту Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе, когда турнир принимал норвежский Тронхейм. Это был последний чемпионат мира, на котором норвежская сборная не смогла занять первое место в медальном зачете.

Это мировое первенство станет последним в карьере для чемпиона мира 2015 года, трехкратного призера Игр в Сочи 36-летнего Вылегжанина.

Полет нормальный

В прыжках на лыжах с трамплина основные надежды болельщиков сборной России будут связаны с Евгением Климовым, который в этом сезоне принес России первую в истории победу на этапе Кубке мира. Летающие лыжники в Зефельде разыграют три комплекта наград в личном зачете (один из которых - в женском), два - в мужском и женском командном соревновании и один - в миксте. Женский командный турнир был включен в программу чемпионата мира за пару недель до его начала. По словам президента Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрия Дубровского, российской сборной будет по силам бороться за медаль в этой дисциплине.

В составе женской команды на турнир отправятся Анна Шпынева, Лидия Яковлева, Александра Кустова, Софья Тихонова. Ксения Каблукова заявлена в качестве запасной. В состав мужской сборной по прыжкам на лыжах также вошли многократный призер этапов Кубка мира Дмитрий Васильев, Роман Трофимов и Максим Сергеев. Денис Корнилов будет запасным.

В лыжном двоеборье российские спортсмены на медали претендовать не будут.

Нынешний чемпионат мира по лыжным видам спорта станет 52-м по счету, впервые он прошел в 1925 году в Чехословакии.