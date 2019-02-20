Федерация тенниса России пока не определилась с местом проведения матча с итальянками

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Федерация тенниса России (ФТР) пока не определилась с местом проведения матча Кубка Федерации между женскими сборными России и Италии. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил член правления Федерации тенниса России Владимир Камельзон.

Женская сборная России сыграет с командой Италии за право выступать во второй Мировой группе Кубка Федерации с 21 по 22 апреля.

"В Москве нет такой внушительной арены, кроме "Лужников", чтобы сыграть с Италией. Опять же есть разница в календарях, не все арены могут быть свободны. Скорее всего, легче организовать в Казани. Но пока площадки нет", - сказал Камельзон.

"Можно организовать на хоккейной площадке, но опять же это аренда, это подстраивание под хоккейный календарь. Нужно растапливать лед, что также проблематично", - сказал член правления ФТР.

Ранее сборная России обыграла команду Швеции (2-0), что дало возможность российским теннисисткам побороться за выход во вторую Мировую группу Кубка Федерации. Также в ходе жеребьевки были определены четвертьфинальные пары участников, которые поспорят за победу в текущем розыгрыше Кубка Федерации: Чехия - Канада, США - Швейцария, Германия - Латвия, Бельгия - Испания.

Сборная России выигрывала Кубок Федерации четыре раза (2004, 2005, 2007, 2008). В прошлом розыгрыше россиянки выступали во второй мировой группе, но проиграли команде Латвии и опустились дивизионом ниже. В рамках Кубка Федерации россиянки встречались семь раз со сборной Италии, одержав пять побед.