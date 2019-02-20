Биатлонный стадион в Ханты-Мансийске после реконструкции сможет принимать лыжные турниры

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Реконструкция биатлонного стадиона в Ханты-Мансийске позволит принимать соревнования по лыжным гонкам. Об этом ТАСС сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова.

"Реконструкция начнется, как только будет готова концепция, потому что мы предполагаем сделать стадион двойного назначения, сейчас он заточен под биатлон, а для лыжных гонок нужны другие решения, - сказала Комарова. - Когда мы проводим лыжные соревнования международного уровня, мы принимаем временные решения. Хотели бы, чтобы стадион был полноценный, капитальный и был рассчитан на оба этих вида спорта. В том числе, это будет согласовано с Федерацией лыжных гонок России, а после этого будет реконструкция".

"Документы готовятся, уже есть идея, концепция, можно даже сказать, техническое задание. После этого станет понятно, сколько средств на реконструкцию будет выделено", - добавила Комарова.

Комарова отметила, что стадион будет готов принять международные соревнования. "Вопрос в том, готово ли международное спортивное сообщество проводить международные соревнования в Российской Федерации, как только они будут готовы - мы всегда готовы. Несмотря на то, что мы планируем свой стадион развивать, он в статусе, который полностью отвечает стадионам класса "А" для проведения международных соревнований по биатлону", - сказала Комарова.

Центр зимних видов спорта имени А. В. Филипенко был построен в 1960-е годы и впервые реконструирован в 1997 году. В 2003-м и 2011-м Ханты-Мансийск принимал чемпионаты мира по биатлону, а в 2010 году, в год когда в Ванкувере прошли зимние Олимпийские игры, в Ханты-Мансийске состоялась одна гонка (смешанная эстафета), которая прошла в рамках чемпионата мира - 2010. Кроме того, Ханты-Мансийск девять раз принимал финальный этап Кубка мира по биатлону (2000, 2005, 2007-2010, 2012, 2013, 2015, 2016).