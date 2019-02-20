Крикунов: хоккеисты "Динамо" готовы к матчам плей-офф КХЛ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Игроки московского "Динамо" готовы к матчам плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.

В среду динамовцы на своем льду уступили магнитогорскому "Металлургу" со счетом 1:2 и потерпели третье домашнее поражение подряд.

"Старались, бились, ребята делали все, что могли. Но не смогли забросить больше одной шайбы, не хватило хладнокровия в игре около ворот. Ребята готовы к плей-офф, есть движение, есть желание. Эта игра была гораздо лучше, чем те две, которые мы проиграли до этого. Мне понравилось отношение ребят", - отметил Крикунов.

В игре не приняли участия капитан "Динамо" Илья Никулин и лучший бомбардир команды Вадим Шипачев, после травмы в строй вернулся нападающий Даниил Тарасов. "Шипачеву и Никулину дали отдохнуть. Тарасов хорошо двигался, он готов физически, готов играть, выглядел хорошо. В последнем матче состав будет оптимальным", - пояснил главный тренер "Динамо".

Главный тренер "Металлурга" Йозеф Яндач отметил, что доволен результатом матча, но не качеством игры команды. "Мы очень рады, что набрали два очка. Мне понравился только первый период, во втором и третьем соперник играл здорово, мы были не так хороши. Интересно, что не было ни одного удаления", - сказал чешский специалист.

"Динамо" обеспечило пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, набрав 70 очков в 61 матче. "Металлург" занимает третье место в Восточной конференции, имея одинаковое количество очков с "Ак Барсом" (по 82) и на очко опережая омский "Авангард". В заключительном матче динамовцы на своем льду примут нижегородское "Торпедо", а "Металлург" в магнитогорске сыграет с казанским "Ак Барсом". Обе встречи пройдут 22 февраля.