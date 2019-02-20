"Краснодар" поборется за выход 1/8 финала футбольной Лиги Европы с немецким "Байером"

ЛЕВЕРКУЗЕН /Германия/, 21 февраля. /ТАСС/. "Краснодар" на выезде сыграет с немецким "Байером" во втором матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча состоится в четверг на стадионе "Бай-Арена" в Леверкузене, вмещающем чуть более 30 тыс. зрителей, и начнется в 23:00 мск.

Первая встреча состоялась 14 февраля в Краснодаре и завершилась нулевой ничьей. "Краснодар" вышел в плей-офф второго по значимости еврокубкового турнира, заняв второе место с 12 очками в группе J, где также выступали испанская "Севилья" (12), бельгийский "Стандард" (10) и турецкий "Акхисар" (1). В чемпионате России команда Мурада Мусаева находится на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе 33 очка после 17 туров и отставая от лидирующего "Зенита" на один балл.

"Байер" между матчами с "Краснодаром" 17 февраля переиграл "Фортуну" в чемпионате Германии. Эта победа стала для команды 55-летнего голландского тренера Питера Боша четвертой подряд во внутреннем первенстве. После 22 туров "Байер" набрал 36 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице Бундеслиги.

В текущее трансферное окно "Краснодар" покинули полузащитники Торнике Окриашвили (расторжение контракта), Анатолий Катрич (расторжение контракта), Кристиан Куэва ("Сантос"), Михайло Ристич ("Монпелье"). В аренду отправились защитники Роман Шишкин ("Крылья Советов") и Стефан Страндберг ("Урал"). Права на нападающего Николая Комличенко выкупила чешская "Млада Болеслав".

Ряды краснодарской команды пополнил полузащитник сборной Швеции Кристоффер Олссон, дебютировавший в первой встрече. Также вернулся из аренды полузащитник Олег Ланин ("Крылья Советов"). Во вторник "Краснодар" приобрел у "Ростова" защитника Дмитрия Скопинцева, но на Лигу Европы 21-летний футболист не заявлен и к команде пока не присоединился.

Главным арбитром матча назначен литовец Гедиминас Мажейка, его ассистентами будут соотечественники Витаутас Шимкус и Витенис Казлаускас, Донатас Румшас и Робертас Валиконис станут дополнительными помощниками судьи, резервный рефери - Довидас Сужеделис. Из-за травм "Байеру" в предстоящей игре не помогут полузащитники Ларс Бендер и Карим Беллараби, защитник Панайотис Рецос и нападающий Йоэль Похьянпало. По словам Мусаева, проблемы с мышцами имеет вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк, а продолжающий восстанавливаться от травмы Ари в Германию не прилетел. В четверг смогут сыграть полузащитники Юрий Газинский и Кристиан Рамирес , которые не принимали участие в первом матче из-за дисквалификации.

"Краснодар" постарается одержать вторую победу над немецкой командой

Матч в Краснодаре стал первым в истории встреч между командами. Всего же краснодарцы в Лиге Европы провели семь игр с представителями Германии, в которых одержали одну победу, один раз сыграли вничью и потерпели пять поражений при общей разнице мячей 5-14. В групповом турнире сезона-2015/16 "Краснодар" обыграл на своем поле дортмундскую "Боруссию" (1:0), а в сентябре того же года проиграл сопернику со счетом (1:2). Команда также играла против немецких "Вольфсбурга" (2:4, 1:5) в 2014 году и "Шальке" (0:1, 0:2) в 2016 году.

"Байер" в еврокубках сыграл 10 матчей против клубов из России, в которых одержал четыре победы, три раза сыграл вничью и три раза уступил при общей разнице мячей 11-12. Ранее немецкий клуб провел игры со "Спартаком" на групповом этапе Лиги чемпионов в 2000 году (0:2, 1:0) и Кубка УЕФА в 2007 году (1:2), с "Зенитом" в 1/4 финала Кубка УЕФА в 2008 году (1:4, 1:0) и на групповом этапе Лиги чемпионов в 2014 году (2:0, 2:1), а также с ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов в 2016 году (2:2, 1:1).

В ответном матче 1/4 финала Кубка УЕФА с "Зенитом" мяч в составе немецкой команды забил единственный российский легионер в истории клуба Дмитрий Булыкин. Нападающий выступал за "Байер" в 2007-2008 годах и провел 19 матчей, в которых отметился пятью голами.

"Краснодар" выступает в Лиге Европы в пятый раз и в третий раз преодолел групповой этап турнира. Лучшего результата краснодарцы добились в сезоне-2016/17, когда вышли в 1/8 финала турнира, где по сумме двух матчей уступили испанской "Сельте" со счетом 1:4. Команда ни разу не побеждала в гостевых матчах весенней стадии (одна ничья и два поражения).

На следующий день после окончания встречи в Леверкузене "Краснодар" отметит свой 11-й день рождения, в активе клуба пока нет завоеванных трофеев. "Байер", основанный в 1904 году, выступает в высшем дивизионе чемпионата Германии с 1979-го и ни разу не становился чемпионом страны. Леверкузенцы являются обладателями Кубка УЕФА сезона-1987/88 и Кубка Германии сезона-1992/93. В сезоне-2001/02 "Байер" дошел до финала Лиги чемпионов, где на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго уступил мадридскому "Реалу" со счетом 1:2.