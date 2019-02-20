Баскетбольная сборная России сыграет в ключевых матчах отборочного турнира к Кубку мира

ТАСС, 21 февраля. Баскетбольная сборная России проведет ключевые для себя матчи в квалификационном турнире к Кубку мира 2019 года. В четверг команда Сергея Базаревича встретится на выезде с болгарами, а в воскресенье в Перми проведет заключительную встречу против сборной Финляндии.

Российская команда занимает третье место в группе K, одержав шесть побед и потерпев четыре поражения, и ведет борьбу с командой Финляндии (пять побед, пять поражений) за последнюю путевку из группы на Кубок мира. Сборные Франции и Чехии, занявшие первое и второе место, гарантировали себе попадание в финальный турнир.

Национальная сборная России не смогла собрать оптимальный состав, в чем признался Базаревич накануне отлета в Болгарию. "Мы бы хотели видеть на предстоящие игры более опытный и сбалансированный состав. Рассчитывали, что ЦСКА и "Химки" отпустят больше игроков, но они отпустили по одному. Поэтому в сборной есть легкий недокомплект, но мы будем стараться решить задачу теми, кто есть", - сказал тренер.

Как сообщили ТАСС в Российской федерации баскетбола (РФБ), не исключено, что ко второму матчу состав российской команды незначительно изменится. Например, может появиться Джоэл Боломбой. С болгарской сборной сыграет только один армеец - Андрей Воронцевич. Он, как и Виталий Фридзон с Дмитрием Кулагиным (оба - "Локомотив-Кубань"), будет лидером команды в предстоящей игре.

Ассистент главного тренера Сергей Быков в беседе с ТАСС признался, что тренерский штаб хорошо знает предстоящих соперников. "Другой вопрос - в каком составе они приезжают, - сказал Быков. - К сожалению, у нас не очень много времени на тренировочный процесс, не все ребята успевают полностью подготовиться. То, в каком состоянии мы подойдем к предстоящим играм, волнует нас больше, это будет определяющим фактором".

Визит министра спорта

Сборная России очень близка к попаданию на Кубок мира - оба соперника ей явно по зубам. Признал это и министр спорта страны Павел Колобков, посетивший тренировку национальной команды перед ее отлетом.

"Уверен, что в предстоящих играх все будет хорошо. У нашей сборной хороший потенциал, много молодых ребят в команде, очень талантливый тренер. Сейчас у команды травмированы лидеры, но это шанс для молодых ребят", - сказал Колобков.

Министр также отметил, что в случае успеха в квалификации в финальной стадии Кубка мира сборная России может быть конкурентоспособной командой. "Если будет оптимальный состав, то команда очень сильная. Карасев, Швед, Мозгов - с ними сборная усилится", - подчеркнул Колобков.

Жеребьевка Кубка мира состоится 16 марта в Шэньчжэне. В церемонии примут участие бывший баскетболист сборной США и "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант, а также президент Китайской баскетбольной ассоциации Яо Мин. В рамках концертной программы жеребьевки выступит американский певец Джейсон Деруло. Финальная стадия Кубка мира пройдет с 30 августа по 15 сентября.