Андрей Тихонов поддержал введение в России VAR и паспорта болельщика

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Восьмикратный чемпион России в составе московского "Спартака", футбольный тренер Андрей Тихонов выступил в поддержку введения в России паспорта болельщика (Fan ID) и системы видеопомощи арбитрам (VAR). Об этом он рассказал журналистам.

В Госдуме 13 февраля прошел круглый стол с участием парламентариев, болельщиков, а также представителей федеральных ведомств по вопросу введения паспорта болельщика в матчах российского первенства. Паспорт болельщика впервые был применен в 2018 году на чемпионате мира в России и является персонифицированной картой зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матч.

"Порядок должен быть везде, все-таки в Европе его навели, мы же тоже хотим, чтобы на футболе было аккуратно, чисто. Посмотрите на "Краснодар" - люди спокойно семьями приходят на футбол как в театр, получают удовольствие и не боятся, что им на голову что-то прилетит. При этом заполняемость стадиона всегда на высоком уровне", - сказал Тихонов.

Ранее клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) единогласно поддержали идею введения системы видеопомощи арбитрам со следующего сезона. В текущем сезоне система будет опробована на полуфиналах и финале Кубка России, а также в стыковых матчах за место в РПЛ. Полноценное введение VAR в чемпионате России, по словам президента РПЛ Сергея Прядкина, планируется не раньше второй половины сезона-2019/20.

"Я поддерживал введение VAR еще со времен моей тренерской работы в "Крыльях Советов". Даже в Лиге чемпионов бывают моменты, которые вершат судьбы команд, поэтому введение VAR считаю обязательным, - сказал Тихонов. - Лучше подождать минуту, чем десять лет потом вспоминать ошибку судьи".