Колобков провел встречу с председателем высшего совета Федерации регби России Артемьевым

ТАСС, 21 февраля. Министр спорта России Павел Колобков провел рабочую встречу с председателем высшего совета Федерации регби России Игорем Артемьевым. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта России.

"За последние годы был достигнут большой прогресс в развитии регби, сборные команды по этому виду спорта успешно выступают на международном уровне, - сказал Колобков. - Совместно с Федерацией регби России мы планируем создать на нашей федеральной базе "Юг-Спорт" в Сочи центр подготовки сборных команд по регби. Кроме того, мы собираемся приступить ко второму этапу строительства стадиона "Монино" в Московской области".

Артемьев в свою очередь подчеркнул, что благодаря поддержке правительства и Минспорта России сборные команды страны показывают хорошие результаты. "Наши девушки в олимпийском виде спорта регби-7 являются пятикратными чемпионками Европы, а ребята - четырехкратными чемпионами Европы. Мужская сборная по регби вышла на Кубок мира в Японии, и матч открытия между командами России и Японии будут смотреть 3 млрд человек", - отметил глава высшего совета федерации.

Кроме того, Артемьев отметил, что огромный импульс развитию спортивной инфраструктуры в стране дало проведение Олимпийских игр в Сочи и чемпионата мира по футболу.