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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019

Вице-президент ФЛГР: Клебо повел себя неправильно по отношению к Устюгову

Во время полуфинала ЧМ в спринте между ними произошло небольшое столкновение, в результате которого россиянин едва не упал

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо повел себя неправильно в ситуации с россиянином Сергеем Устюговым, возникшей в ходе полуфинала спринта на чемпионате мира. Об этом ТАСС заявил вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

Устюгов толкнул Клебо после финиша в полуфинале спринта. Во время гонки между ними произошло небольшое столкновение, в результате которого россиянин едва не упал. Судьи наказали россиянина желтой карточкой.

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"В спорном столкновении Клебо и Устюгова судьи решают, кто прав, а кто виноват. Мы все равно поддерживаем Сергея, считаю, так, как поступил Клебо, поступать нельзя. Мы видели, что он наступил на лыжи своему сопернику", - сказал Крянин.

"Сергея не нужно лишний раз мотивировать, он и так заряжен на борьбу. Главное, чтобы ему сопутствовала удача. Будем болеть не только за него, но и за всех ребят на этом чемпионате мира", - добавил он.

В полуфинале Устюгов финишировал пятым, Клебо - вторым. Позднее норвежец стал первым в финальном забеге.

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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019
Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019
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