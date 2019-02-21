Вице-президент ФЛГР: Клебо повел себя неправильно по отношению к Устюгову

Устюгов толкнул Клебо после финиша в полуфинале спринта. Во время гонки между ними произошло небольшое столкновение, в результате которого россиянин едва не упал. Судьи наказали россиянина желтой карточкой.

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо повел себя неправильно в ситуации с россиянином Сергеем Устюговым, возникшей в ходе полуфинала спринта на чемпионате мира. Об этом ТАСС заявил вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

"В спорном столкновении Клебо и Устюгова судьи решают, кто прав, а кто виноват. Мы все равно поддерживаем Сергея, считаю, так, как поступил Клебо, поступать нельзя. Мы видели, что он наступил на лыжи своему сопернику", - сказал Крянин.

"Сергея не нужно лишний раз мотивировать, он и так заряжен на борьбу. Главное, чтобы ему сопутствовала удача. Будем болеть не только за него, но и за всех ребят на этом чемпионате мира", - добавил он.

В полуфинале Устюгов финишировал пятым, Клебо - вторым. Позднее норвежец стал первым в финальном забеге.