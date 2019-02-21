Лыжник Ретивых считает бронзу чемпионата мира в спринте закономерным результатом

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 21 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Глеб Ретивых считает бронзовую медаль в спринте на чемпионате мира в австрийском Зефельде закономерным результатом. Об этом он рассказал журналистам.

Ретивых занял третье место в спринте свободным стилем на чемпионате мира в австрийском Зефельде, который прошел в четверг. Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо, серебро завоевал итальянец Федерико Пеллегрино.

"В последних спринтерских гонках мне удавалось доходить до финала, - сказал Ретивых. - Но до этого всегда чего-то не хватало, занимал пятые-шестые места, бывало, призовые места. Думаю, что все равно это третье место закономерно, я же не занимал раньше, условно, 20-е места, стабильность у меня была".

"Сегодня все получилось, так что эта медаль затмила все эти неудачные старты на этапах Кубка мира, все эти пятые-шестые места", - добавил он.

Трехкратный олимпийский чемпион Клебо впервые стал чемпионом мира. "Все должны признать, что есть люди, которые рождаются для определенного вида спорта. Сейчас этот парень сильнее всех, что он и доказывает. Никто не знает, в чем залог успеха Йоханнеса, но три года он показывает, что остается в топе. В лыжных гонках в разные времена всегда были лидеры, сейчас лидерство опять у сборной Норвегии, у нее самые сильные спортсмены", - сказал Ретивых.