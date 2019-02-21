Российские баскетболисты победили команду Болгарии в отборочном матче Кубка мира

ТАСС, 21 февраля. Мужская сборная России по баскетболу одержала победу над командой Болгарии со счетом 104:60 в гостевом матче отборочного турнира Кубка мира 2019 года.

Самым результативным игроком матча стал форвард сборной Болгарии Джейсон Уошберн, в его активе 19 очков. В составе российской команды больше всех очков набрал защитник Дмитрий Кулагин - 16.

В матче не принимал участие разыгрывающий сборной России и подмосковных "Химок" Алексей Швед, получивший травму в матче Евролиги с литовским "Жальгирисом" 24 ноября. У игрока был диагностирован перелом фаланги мизинца левой руки. Первоначально баскетболист должен был вернуться к тренировкам через месяц, однако позднее врачи "Химок" рекомендовали продлить индивидуальный тренировочно-реабилитационный процесс еще на несколько недель.

В другом матче группы K сборная Финляндии на домашней площадке играет с командой Франции. В случае поражения финских баскетболистов сборная России досрочно выйдет в финальную часть Кубка мира.

Российская команда занимает второе место в турнирной таблице группы К, набрав 18 очков в 11 встречах. Сборная Чехии идет на третьем месте, отставая от россиян на одно очко, но имея одну игру в запасе. Лидирует в группе сборная Франции (19), команда Финляндии занимает четвертую строчку (15). Три лучшие команды из каждой группы по итогам второго этапа отбора квалифицируются в финальную стадию Кубка мира.

В заключительном матче отборочного турнира подопечные Сергея Базаревича 24 февраля дома встретятся с командой Финляндии.