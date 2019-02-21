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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019

Колобков назвал бронзу лыжника Ретивых на ЧМ достойным результатом

Чемпионом мира в спринте стал норвежец Йоханнес Клебо
Министр спорта РФ Павел Колобков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Бронзовая медаль российского лыжника Глеба Ретивых в спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде является достойным результатом. Такое мнение высказал министр спорта РФ Павел Колобков, слова которого ТАСС приводит пресс-служба главы ведомства.

Ретивых занял третье место в спринтерской гонке. Чемпионом мира стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино.

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"Поздравляю Глеба с первой в карьере медалью чемпионата мира! Бронза - достойный результат. Чемпионат только стартовал, и я желаю Глебу, как и другим ребятам нашей сборной, успеха в остальных дисциплинах!" - сказал Колобков.

27-летний Ретивых завоевал первую медаль на мировых первенствах. В текущем сезоне лучшим результатом россиянина было серебро в спринте на этапе Кубка мира в Дрездене. Бронза Ретивых стала первой медалью сборной России на мировом первенстве.

Чемпионат мира в Зефельде завершится 3 марта.

Теги
РоссияКолобков, Павел АнатольевичЧемпионат мира по лыжным видам спорта-2019
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