Колобков назвал бронзу лыжника Ретивых на ЧМ достойным результатом

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Бронзовая медаль российского лыжника Глеба Ретивых в спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде является достойным результатом. Такое мнение высказал министр спорта РФ Павел Колобков, слова которого ТАСС приводит пресс-служба главы ведомства.
Ретивых занял третье место в спринтерской гонке. Чемпионом мира стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино.
"Поздравляю Глеба с первой в карьере медалью чемпионата мира! Бронза - достойный результат. Чемпионат только стартовал, и я желаю Глебу, как и другим ребятам нашей сборной, успеха в остальных дисциплинах!" - сказал Колобков.
27-летний Ретивых завоевал первую медаль на мировых первенствах. В текущем сезоне лучшим результатом россиянина было серебро в спринте на этапе Кубка мира в Дрездене. Бронза Ретивых стала первой медалью сборной России на мировом первенстве.
Чемпионат мира в Зефельде завершится 3 марта.