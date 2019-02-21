Колобков назвал бронзу лыжника Ретивых на ЧМ достойным результатом

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Бронзовая медаль российского лыжника Глеба Ретивых в спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде является достойным результатом. Такое мнение высказал министр спорта РФ Павел Колобков, слова которого ТАСС приводит пресс-служба главы ведомства.

Ретивых занял третье место в спринтерской гонке. Чемпионом мира стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино.