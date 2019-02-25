Вопреки всему. Год со дня победы российских хоккеистов на Олимпиаде

Ровно год назад, 25 февраля, отечественные хоккеисты вернули себе титул олимпийских чемпионов. В драматичном финале Игр-2018 в южнокорейском Пхёнчхане команда переиграла сборную Германии со счетом 4:3 в овертайме.

На эту тему Смотр перед чемпионатом мира. Сборная России по хоккею упустила победу на Шведских играх

В 2017 году Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально заявила о том, что не будет прерывать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира, а следовательно, игроки не получат возможности выступить на Играх. Комиссар лиги Гэри Беттмэн объяснил сложившуюся ситуацию тем, что не может найти выгоду от приостановления сезона в феврале. При этом, по его словам, лига была готова выслушать предложения от Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации хоккея (IIHF), однако предметного диалога так и не получилось. В предыдущий раз Олимпиада без игроков НХЛ проходила в 1994 году, победителями хоккейного турнира стали шведы. Отечественные хоккеисты в последний раз завоевывали олимпийское золото в 1992 году. Объединенная команда СНГ в финале переиграла сборную Канады со счетом 3:1. На турнирах с участием игроков НХЛ россияне выиграли серебро на Играх 1998 года в Нагано и бронзу в 2002 году в Солт-Лейк-Сити. На последующих трех олимпийских турнирах сборная России оставалась без медалей. "Мы готовились весь олимпийский цикл, была проделана огромная работа, мы понимали, что игроки НХЛ могут приехать, а могут и не приехать. У нас были план А и план В", — отметил в беседе с ТАСС глава штаба национальной сборной, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. Без флага и гимна На Олимпиаде в Пхёнчхане российским хоккеистам, как и в 1992 году в Альбервиле, пришлось выступать под олимпийским флагом. 5 декабря 2017 года МОК объявил, что к Играм 2018 года будут допущены только российские спортсмены без допинговой истории. Решение о допуске спортсменов принимала специальная комиссия. МОК не прислал в ФХР приглашений для защитников Антона Белова, Алексея Береглазова, Михаила Науменкова, а также нападающих Валерия Ничушкина и Сергея Плотникова. "В первую очередь нужно было получить разрешение на поездку на Игры. Было очень многое сделано для того, чтобы нас допустили. Мы получили кредит доверия, и это добавило давления. Понимали, что должны ехать только ради победы. ФХР сделала все возможное, чтобы команда получила шанс сыграть в хоккей, доказать всем, что мы можем выиграть Олимпиаду. Велось постоянное, ежедневное общение с МОК, IIHF. Благодаря этой работе, поддержке IIHF нам удалось выступить", — подчеркнул Ротенберг.

Описание Никита Гусев, Вячеслав Войнов и Павел Дацюк в матче 1/2 финала с командой Чехии © Валерий Шарифулин/ТАСС

"Согласовывалась каждая деталь вплоть до песни, которая проигрывалась после того, как сборная забивала. У нас обычно играется песня "Дорогой длинною", ее запретили на Олимпиаде, как и все русские песни. Но мы нашли английскую версию этой песни, которую нам разрешили. Любая деталь: одежда, питание, песня, раздевалка — все согласовывалось", — рассказал вице-президент ФХР. Согласно решению МОК российские спортсмены не могли использовать в своей экипировке никаких символов страны. Команда носила название "Олимпийские атлеты из России". "Для нас было важным оставить слово "Россия" на игровых свитерах, и мы боролись за каждое слово, сами рисовали дизайны. Было много разных вариантов. Мы получали инструкции от МОК, с которым все это согласовывалось, была поддержка со стороны администрации президента и IIHF", — сообщил Ротенберг. "Хотелось добиться того, чтобы в форме присутствовал красный цвет, который мы хотели однозначно сохранить. Было много технических моментов: наш технический спонсор представил свой дизайн, и нам повезло, так как у нас была красная форма, потому что сделать ее другого цвета не было времени. Мы нашли компромисс с МОК, и нам удалось сделать дизайн игровых свитеров, которые вошли в историю. Мы были загнаны в жесткие рамки, но смогли выйти из этой ситуации правильно", — добавил собеседник агентства. Четыре года подготовки После провала на домашней Олимпиаде в Сочи (поражение в 1/4 финала от финнов со счетом 1:3) российский хоккей четыре года готовился к реваншу. Во многом ради возможности принять участие в Олимпиаде из НХЛ вернулись ряд сильных игроков — Павел Дацюк, Михаил Григоренко, Никита Нестеров. В обратном направлении менее чем за год до старта Игр проследовал Евгений Дадонов, который провел олимпийский сезон в первом звене "Флориды". В год Олимпиады в Пхёнчхане навстречу национальной федерации пошла и Континентальная хоккейная лига (КХЛ), сделавшая месячную паузу в календаре и остановившая регулярный чемпионат более чем за две недели до старта олимпийского хоккейного турнира. Национальные первенства Чехии и Швеции ушли на перерыв менее чем за неделю до старта соревнований, а финский чемпионат и вовсе не прерывался. Игры в высшем немецком дивизионе прекратились на пять дней позже КХЛ.

Тренерский штаб во главе с Олегом Знарком имел возможность провести полноценные сборы. Первый этап подготовки проходил на базе в подмосковном Новогорске. В Москве были сыграны товарищеские матчи со сборной Белоруссии (3:0) и московским "Спартаком" (2:1 в овертайме). В Южную Корею российские хоккеисты прибыли раньше всех своих соперников — за восемь дней до стартового матча на турнире. По ходу сборов россияне одержали победу в еще одном контрольном матче, обыграв хозяев Игр со счетом 8:1. "К сборам в Южной Корее мы готовились несколько лет. Мы вели переговоры с мэром Аняна, летали постоянно туда, выбирали, где нам тренироваться, питаться. Мы взяли людей на работу в ФХР, которые только выстраивали отношения с южнокорейскими представителями, чтобы не возникало непредвиденных ситуаций. Нам удалось получить разрешение от города провести сборы в том хоккейном центре, заранее прилететь туда. На сборы накладывалась смена часовых поясов, особенности питания, нужно было ко всему этому привыкнуть. По сборам в Аняне долго не удавалось договориться, поскольку туда хотели приехать все команды. Но мы начали переговоры заранее и опередили остальные федерации. Сам ледовый дворец был очень холодным, но все остальные условия были максимально хорошие из того, что могло быть", — рассказал Ротенберг. "То, что мы полетели после Новогорска в Южную Корею, было самым правильным решением, да и все планирование было на самом высоком уровне. А это многолетняя работа по подготовке команды и игроков, психологии, тактики и всего остального. Такая подготовка оказывает огромное влияние на результат, что и показала Олимпиада", — подчеркнул он. Тяжелое начало и триллер в финале Состав российской команды на Олимпиаду комплектовался по советскому принципу. Ставка делалась на наигранные в клубах сочетания хоккеистов. В команду попали 15 представителей СКА, восемь игроков ЦСКА и два хоккеиста магнитогорского "Металлурга" — основной вратарь Василий Кошечкин и лучший бомбардир в истории отечественных первенств Сергей Мозякин.

Описание Российский вратарь Василий Кошечкин © Валерий Шарифулин/ТАСС

В стартовом матче на турнире российские хоккеисты потерпели сенсационное поражение от команды Словакии со счетом 2:3. После игры тренерский штаб решился на серьезные перестановки в звеньях. Места в составе до конца турнира лишился Вадим Шипачев, действовавший в тройке с Никитой Гусевым и Кириллом Капризовым. На его позицию был переведен Павел Дацюк, начинавший турнир с Мозякиным и Ильей Ковальчуком. Последние двое также были разбиты по двум другим тройкам. "После поражения от словаков были изменены все звенья. Без поражений не бывает побед, и эта неудача дала импульс. Давление шло со всех сторон, а поражение очень сильно увеличило напряжение. Не буду вдаваться в детали, что происходило в команде, но все, что происходит, делается к лучшему. Были приняты правильные решения, которые потом повлияли на результат Олимпийских игр. Был Русский дом, и мы закрывали его на какие-то командные ужины, собрания. В Олимпийской деревне пища одна и та же, а хоккеистам нужно усиленное питание. Русский дом позволял команде есть пищу из русской кухни. Было много сделано, чтобы игроки могли питаться правильно", — рассказал Ротенберг. Перестановки пошли на пользу российской команде. В оставшихся матчах группового этапа были обыграны словенцы (8:2) и американцы (4:0). В четвертьфинале россияне разгромили сборную Норвегии (6:1), а в полуфинале не оставили шансов чехам (3:0). В решающем матче российским хоккеистам предстояла встреча с немецкой сборной, которая сотворила две сенсации подряд, в четвертьфинале переиграв шведов (4:3 в овертайме), а в полуфинале — канадцев (4:3).

Описание Главный тренер Олег Знарок с российскими хоккеистами © Валерий Шарифулин/ТАСС

И в финальном матче сборная Германии ни в чем не уступала российским хоккеистам. Чуть более чем за три минуты до окончания основного времени немцы вышли вперед со счетом 3:2. Спустя 65 секунд двухминутным штрафом был наказан Сергей Калинин. Несмотря на численное меньшинство, тренерский штаб российской команды рискнул заменить вратаря пятым полевым игроком, в результате чего Гусев за 56 секунд до конца сравнял счет и перевел игру в овертайм. На исходе первой половины дополнительного времени Капризов с передач Гусева и Вячеслава Войнова в большинстве забросил золотую шайбу. "После финала шайбу не искал, какую-то шайбу после матча мне вручили, но честно говоря даже не знаю — "золотая" она или нет, — рассказал ТАСС Капризов. — Уже не помню, что говорил Знарок перед овертаймом, наверно спокойно сидели готовились". Перестановки тренерского штаба сработали на сто процентов. Гусев стал лучшим бомбардиром турнира по системе "гол + пас" (4 гола + 8 передач), Капризов занял второе место (5+4). Тройка Дацюк — Капризов — Гусев приняла участие во всех заброшенных шайбах финала. "Сборная Германии была самым сильным соперником, поэтому она и вышла в финал. Я понимал, что будет очень тяжелая игра. У них тренером был Марко Штурм, почти всю карьеру игравший в НХЛ. Он выстроил грамотную игру в обороне, физически команда Германии была на высоте с учетом их методик подготовки и системного подхода. Мы прекрасно понимали, что игра будет непростой, подготовка к этому матчу была тщательной. Было непросто психологически, так как это финал Олимпиады. Хоккей идет 60 минут, и когда команда за минуту до конца третьего периода ведет, это ничего не значит. Это и показал финал", — отметил Ротенберг.