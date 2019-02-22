CAS отклонил апелляцию отстраненной за допинг легкоатлетки Карамашевой

ТАСС, 22 февраля. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию дисквалифицированной на 2,5 года за нарушение антидопинговых правил российской легкоатлетки Светланы Карамашевой. Об этом сообщает пресс-служба антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

В январе текущего года CAS дисквалифицировал россиянку на два года и шесть месяцев за отклонения показателей в паспорте крови. Отсчет дисквалификации ведется с 7 июня 2017 года, когда она была временно отстранена от соревнований. Аннулированию подлежали все результаты, достигнутые спортсменкой в период с 14 июля 2012 года по 6 августа 2014 года.

30-летняя Карамашева, выступающая в беге на средние и дальние дистанции, не имеет в активе медалей на крупных международных соревнованиях. Трижды она становилась чемпионкой России.