Утвержден состав сборной России на Универсиаду-2019 в Красноярске

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Утвержден окончательный состав сборной России на Универсиаду 2019 года, которая пройдет в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта РФ.

В окончательный список вошли 296 спортсменов, среди которых двукратный чемпион мира сноубордист Дмитрий Логинов, пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку Софья Просвирнова и четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун.

Церемония открытия турнира состоится 2 марта. Ранее президент Российского спортивного студенческого союза (РССС) Сергей Сейранов сообщил ТАСС, что знаменосец российской команды на церемонии определится на раньше 1 марта.

Универсиада пройдет с 2 по 12 марта. Будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом, шорт-трек.