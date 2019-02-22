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Бой Волков - Оверим возглавит турнир UFC в Санкт- Петербурге

В пятницу стало известно, что UFC 20 апреля организует турнир в Петербурге, второй в истории на территории РФ
Александр Волков и Деррик Льюис AP Photo/John Locher
Описание
Александр Волков и Деррик Льюис
© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Поединок между россиянином Александром Волковым и нидерландским бойцом Алистаром Оверимом возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

В пятницу стало известно, что UFC 20 апреля организует турнир в Петербурге, второй в истории на территории РФ.

"Поединок Волкова и Оверима возглавит турнир в Санкт- Петербурге", - сообщил собеседник агентства.

В активе Волкова 30 побед и семь поражений. На счету Оверима 44 победы, 17 поражений, один поединок был признан несостоявшимся.

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