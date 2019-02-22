Бой Волков - Оверим возглавит турнир UFC в Санкт- Петербурге

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Поединок между россиянином Александром Волковым и нидерландским бойцом Алистаром Оверимом возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

В пятницу стало известно, что UFC 20 апреля организует турнир в Петербурге, второй в истории на территории РФ.

"Поединок Волкова и Оверима возглавит турнир в Санкт- Петербурге", - сообщил собеседник агентства.

В активе Волкова 30 побед и семь поражений. На счету Оверима 44 победы, 17 поражений, один поединок был признан несостоявшимся.