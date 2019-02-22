Московское "Динамо" прервало серию из трех поражений в КХЛ, обыграв "Торпедо"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Московское "Динамо" дома со счетом 4:1 обыграло нижегородское "Торпедо" в последнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы на счету Даниила Тарасова (25-я минута), Дмитрия Кагарлицкого (30) и Игоря Макарова (43) и Евгений Мозер (60). У проигравших шайба на счету Роберта Саболича (36), он набрал 100-е очко в регулярных матчах КХЛ. Динамовцы прервали серию из трех поражений, торпедовцы - из трех побед.

Перед началом встречи состоялось награждение хоккеистов столичного клуба Александра Еременко и Вадима Шипачева. Еременко стал рекордсменом "Динамо" среди вратарей по числу встреч в чемпионатах страны, он провел 390 матчей за команду. Шипачев стал автором 40000-й шайбы в истории КХЛ.

Ранее обе команды гарантировали себе участие в плей-офф.

Первый раунд плей-офф КХЛ стартует 25 февраля.