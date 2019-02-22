Медведева возвращается. Финал Кубка России обозначил последние штрихи к чемпионату мира

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 февраля. /ТАСС/. Финал Кубка России по фигурному катанию, последний турнир перед определением состава сборной на предстоящий в японской Сайтаме чемпионат мира, закончился победой Евгении Медведевой. Спортсменка, для которой нынешней сезон стал не самым удачным в карьере из-за смены тренера и вхождения в новый рабочий график, смогла выиграть турнир, хоть и не с самыми высокими для себя баллами. Основными претендентками на победу в финале Кубка России были чемпионка мира - 2015, обладательница еще недавно уникального мужского прыжка тройной аксель Елизавета Туктамышева, пропустившая из-за воспаления легких национальный отбор в сборную в Саранске, и Станислава Константинова, ставшая лучшей на чемпионате России среди спортсменок старше 14 лет. В Саранске весь пьедестал почета заняли совсем юные Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная.

Медведева на чемпионате России потерпела неудачу, став только седьмой. Учитывая, что место в сборной себе практически обеспечили 16-летняя Софья Самодурова и ее сверстница олимпийская чемпионка Алина Загитова, право на третью путевку спортсменкам еще предстояло завоевать. Медведева по сумме двух программ набрала 222,90 балла, второе место заняла Елизавета Туктамышева (221,19), третье - Виктория Васильева (208,75). Правда, победа в финале Кубка России еще не абсолютный гарант поездки в Японию хотя бы потому, что предложение составу сборной должен для начала вынести тренерский совет, и лишь затем оно должно быть утверждено на исполкоме Федерации фигурного катания на коньках России. Что помешало Туктамышевой Елизавета Туктамышева стала одной из самых ярких фигуристок последних сезонов благодаря мастерству ее тренера Алексея Мишина, наличию тройного акселя и, пожалуй, что не менее важно, - нетривиальным перевоплощениям, которым фигуристка остается верна старт за стартом. Один из козырей - триксель - спортсменку все-таки подвел в короткой программе "Танго". Оценка за технику 39,8 балла была заминусована за падение, в итоге Туктамышева после короткой программы осталась лишь четвертой. Хорошее выступление в произвольной программе не помогло фигуристке занять первое место. Надо отдать должное спортсменке, она достаточно стойко пережила поражение, заявив после проката, что со своей задачей на турнир справилась, но ей необходимо восстанавливать соревновательный опыт, в определенной мере утраченный из-за болезни.

"Я бы никогда в жизни не сказала, что нахожусь в идеальном состоянии. Но я в хорошей форме - в лучшей, чем в начале сезона. Нужно восстанавливать соревновательный опыт, был большой перерыв", - заявила фигуристка, добавив, что триксель у нее впервые не получился именно во время выступления. На тренировках ошибок не было. Что помогло Медведевой Медведева к финалу Кубка России подошла, как было отмечено ранее, лишь седьмым номером чемпионата России. В финал Гран-при фигуристка в нынешнем сезоне не пробилась. Эти факты могли бы остановить в желании пробиться в состав сборной кого угодно. Но только не Медведеву - двукратную чемпионку мира, двукратную победительницу финалов Гран-при, двукратную чемпионку страны. В короткой программе спортсменке все удалось, однако "супермегасчастья" от проката она не испытала. В произвольной программе она упала после каскада тройной сальхов плюс тройной риттбергер. Но встала и сделала все, что полагалось далее, завоевав в итоге первое золото в сезоне. После выступления Медведева рассказала, что весь сезон ей мешало стремление показать, как хорошо она работала, желание выиграть предстоящие старты. "У бога на нас свои планы. И я рада всем этим поражениям, что были у меня в этом сезоне. Я сильно изменилась как человек за это время, повзрослела лет на десять", - рассказала Медведева. Что произошло с Константиновой Константинова шла после короткой программы второй. Однако, как рассказала спортсменка после выступления, она уже несколько турниров подряд выступает с травмой голеностопа правой ноги. "С тейпом я катаюсь который старт подряд - это хроническая проблема с голеностопом. Я прошла все обследования, я знаю все, что надо делать. Но пока не могу снижать нагрузки и прерывать тренировки, чтобы приступить к лечению. Все спортсмены катаются через боль", - сообщила Константинова.