Бочаров: "Динамо" психологически было важно выиграть у "Торпедо" перед плей-офф КХЛ

"Положительные ощущения от проделанной работы в сезоне, понятно, что начали, можно сказать, даже ужасно, потом исправили ситуацию, в итоге даже поднялись на пятое место, - сказал Бочаров. - Будем начинать плей-офф с финнами, достаточно удачно у нас с ними складываются игры, но плей- офф есть плей-офф, я думаю, там совсем другая будет игра. Болельщики приходят на трибуны, платят деньги, ходят семьями, хотелось извиниться перед ними за те матчи, за то, что такой результат был, наверное, кто-то себя берег, но надо до конца играть, в каждом матче побеждать, чтобы уверенность была в начале плей-офф. Психологически было важно сегодня выиграть, потому что, как говорится, удачу можно отпустить, а потом пойди, найди ее: хорошо, что сегодня победили, достаточно уверенно".

Во время первого периода на стадионе были проблемы с сиреной, которая включалась во время игры, а на табло не отображалось время. "Там не только проблемы с сиреной были, но еще и с табло - на таком комплексе таких проблем не должно быть, мне тоже стыдно, какой-то позор. Как можно большую часть периода играть без времени, диктор сообщает, сколько осталось играть. Мне кажется, на площадках зимой и то где-то лучше условия", - отметил Бочаров.

Хоккеисты "Динамо" выиграли у "Торпедо" во всех четырех матчах в сезоне. "Может быть, "Торпедо" тоже наш соперник. Все матчи упорные, особенно в Нижнем Новгороде - всегда здорово болеют за них, тяжело играть. Но так сложилось, что четыре из четырех матчей мы выиграли, но кому-то мы четыре проиграли - здесь все бывает", - добавил Бочаров.

Первый раунд плей-офф КХЛ стартует 25 февраля. Москвичи сыграют с финским "Йокеритом". "Физически мы готовы к "Йокериту", теперь их нужно тактически разобрать за эти дни. Мы знаем, как с ними играть и надеюсь, продолжим так же побеждать", - заключил Бочаров.