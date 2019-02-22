Конькобежцы Кулижников и Мурашов стартуют на ЧМ по спринтерскому многоборью в Нидерландах

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье стартует в голландском Херенвене. Сборную России представят сильнейшие спортсмены, в числе которых рекордсмен мира на дистанции 500 м Павел Кулижников и чемпион мира 2019 года на этой же дистанции Руслан Мурашов.

На прошедшем в немецком Инцелле мировом первенстве на отдельных дистанциях Мурашов смог опередить своего партнера по спринтерской группе Кулижникова, для которого турнир в Германии сложился неудачно. Тренер Дмитрий Дорофеев связал это с давлением бремени лидерства на Кулижникова. Мурашов же признавался, что между ними существует здоровая конкуренция. Мужскую команду также представит бронзовый призер Инцелля на 500 м Виктор Муштаков.

Нет сомнений, что Кулижников подойдет к старту в Херенвене в хорошей форме и предельно мотивированным. В Кубке мира он лидирует в зачете на дистанции 500 м, исправно завоевывая медали на каждом из этапов. Возможно, неудача в Инцелле связана с тем, что лидер российской сборной давно не принимал участия именно в мировых первенствах, о чем говорил после соревнований Дорофеев.

В состав женской сборной России вошли Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова. На чемпионате мира в Инцелле этот состав смог завоевать бронзу в командном спринте. На личных дистанциях у спортсменок получилось хуже, но в Херенвене они могут побороться за высокие места.

На спринтерском чемпионате мира участникам в течение двух дней предстоят четыре старта - по два на дистанциях 500 и 1000 м. По итогам каждого забега спортсмены получают зачетные очки, по сумме которых и определятся победители. Соревнования пройдут на легендарном катке "Тиалф" в Херенвене. Арена, которая вмещает 12 500 зрителей, неоднократно принимала крупнейшие соревнования по конькобежному спорту, на ней было установлено свыше 20 мировых рекордов.

Чемпионаты мира в спринтерском многоборье проводятся с 1970 года. Советские и российские конькобежцы завоевали 16 золотых медалей, уступая лишь спортсменам из США (21). Самыми титулованными являются выступавший за сборные СССР и Белоруссии Игорь Железовский и Карин Энке из ГДР - по шесть золотых наград. Из российских конькобежцев в спринтерском многоборье дважды побеждали Сергей Клевченя (1996, 1997) и Кулижников (2015, 2016), один чемпионский титул на счету Светланы Журовой - в 2006 году.