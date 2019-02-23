Две шайбы Лайне помогли "Виннипегу" обыграть "Вегас" в матче НХЛ

ТАСС, 23 февраля. "Виннипег" одержал победу над "Вегасом" со счетом 6:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Николай Элерс (1-я минута), Кайл Коннор (2), Патрик Лайне (40, 47), Адам Лаури (40) и Эндрю Копп (59). У проигравших отличились Пьер-Эдуар Белльмар (16), Ши Теодор (29), Джонатан Маршессо (41). Лайне был признан первой звездой матча, второй звездой стал Белльмар, третьей - Теодор.

Российский защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов провел на площадке 18 минут 17 секунд, совершив два силовых приема и заблокировав один бросок соперников.

Финский нападающий "Виннипега" Патрик Лайне сумел забросить шайбу впервые за 15 матчей, 20-летний нападающий не забивал с 13 января, когда отличился в домашнем матче с "Анахаймом" (4:3 ОТ). Дубль в предыдущий раз финн оформил почти три месяца назад - 29 ноября, когда забросил две шайбы в домашней игре с "Чикаго" (6:5). В прошлом сезоне Лайне, выбранный под вторым номером на драфте новичков 2016 года, забросил 44 шайбы и отдал 26 голевых передач в 82 матчах чемпионата, в текущем сезоне после 60 игр на счету финна 39 очков (27 шайб + 12 передач). В 19-й раз в карьере Лайне набрал не менее одного очка за результативность в одном матче.

Кроме того, главный тренер "Виннипега" Пол Морис одержал 685-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ (всего матчей - 1508) и поднялся на 8-е место среди наставников в истории лиги по количеству выигранных встреч, превзойдя достижение Пэта Куинна (684 победы в 1400 матчах). Больше всего побед в матчах регулярных чемпионатов НХЛ в качестве тренера одержал Скотти Боумэн - 1244 выигранных матча из 2141. На счету Боумэна девять завоеванных Кубков Стэнли, что также является рекордом среди тренеров.

"Виннипег" прервал серию из трех поражений и поднялся на третье место в Западной конференции, набрав 78 очков в 61 матче. "Вегас" идет шестым с 69 очками после 63 игр. В следующем матче "Виннипег" отправится в гости к "Аризоне" 25 февраля, "Вегас" сыграет в гостях с "Далласом" 27 февраля.