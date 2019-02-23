Вратарь "Коламбуса" Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 23 февраля. Российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В гостевом матче против "Оттавы" (3:0) Бобровский отразил все 22 броска по своим воротам. Бобровский в четвертый раз в сезоне провел матч "на ноль", всего на счету 30-летнего россиянина теперь 28 матчей в регулярных чемпионатах без пропущенных шайб в карьере.

Первой звездой дня стал 23-летний нападающий "Колорадо" Джей Ти Комфер. В гостевой игре против "Чикаго" (5:3) Комфер забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу. Форвард, который проводит третий сезон в НХЛ, впервые в карьере набрал три очка за результативность в одной игре.

Третьей звездой дня признан финский нападающий "Виннипега" Патрик Лайне. В гостевом матче против "Вегаса" (6:3) он забросил две шайбы. Лайне сумел забить впервые за 15 матчей, 20-летний нападающий не забивал с 13 января, когда отличился в домашнем матче с "Анахаймом" (4:3 ОТ).