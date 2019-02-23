Испытание в гонке на внедорожниках в Адыгее пройдут более 50 российских экстремалов

МАЙКОП, 23 февраля. /ТАСС/. Испытания бездорожьем в стартовавшей в субботу в горной Адыгее двухдневной гонке "Февральские окна" на легковых полноприводных автомобилях пройдут 54 российских экстремала, сообщил ТАСС в субботу руководитель гонки Дмитрий Фриз.

"За первенство среди мощных и проходимых автомобилей на Кузнецовой поляне в окрестностях поселка Каменномостского Майкопского района Адыгеи борются 27 экипажей. Это 54 спортсмена-экстремала Кубани, Адыгеи, Ростовской области, Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и других регионов юга страны. Семнадцатые по счету традиционные "Февральские окна" являются первым этапом Кубка Краснодарского края по трофи-рейдам", - сказал он.

Гонщики соревнуются на полноприводных автомобилях - от стандартных до спортивных, специально адаптированных для соревнований. Экстремалам необходимо передвигаться с системой GPS контроля по картам, следуя по заданной легенде в условиях полного бездорожья лесной местности, усложненного перепадами высот на дистанции в 50 км. В зависимости от технической оснащенности автомобиля линейная гонка разделена на четыре категории. В целом состязания проводятся по заранее подготовленному маршруту, специальные участки которого включают глубокую колею, броды, камни, крутые подъемы, уточнил руководитель гонки.

"Симбиоз природного и искусственного ландшафта поляны позволит гостям трофи-рейда сегодня насладиться зрелищной картиной первого спецучастка соревнований. А вот второй и третий спецучастки, которые автомобили пройдут в воскресенье в лесу, зрители уже не смогут наблюдать. Порядка трети машин, участвующих в гонке, сходит с трассы", - отметил Фриз, пояснив, что эвакуацией участников трофи-рейда занимается МЧС России по Адыгее, которое предоставляет автомобили для оказания помощи и медперсонал. Безопасность проведения гонки также обеспечивает полиция.

Гонка стартовала при плюсовой температуре, ожидается небольшой дождь. За годы ее проведения были и жестокие морозы, и мокрый снег на оттепели, и полноценная весна с ярким солнцем. Традиционная внедорожная гонка в Адыгее "Февральские окна" - единственная зимняя гонка на юге России, которая отличается своей сложностью из-за рельефа и суровых условий, - проводится в регионе с 2003 года. Ее организаторами в этом году выступает Краснодарская краевая федерация автоспорта при поддержке властей Каменномостского сельского поселения Майкопского района Адыгеи.