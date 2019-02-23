Более 263 тыс. волонтеров зарегистрировалось в программе ЧМ-2022 по футболу

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Более 263 тыс. человек на данный момент подали заявки на участие в волонтерской программе чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира 2022 года (оргкомитет турнира).

Чемпионат мира 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря в семи городах Катара: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.

"Верховный комитет по проведению и наследию чемпионата мира по футболу 2022 года продолжает прием заявок на участие в волонтерской программе мирового первенства. На данный момент заявки на участие подали более 263 тыс. желающих", - сказали в пресс-службе.

Катар станет первой страной на Ближнем Востоке, которая примет чемпионат мира по футболу, турнир впервые пройдет в зимний период.