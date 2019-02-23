Эксперт: биатлонист Елисеев мог стать вторым в спринте на ЧЕ в случае удачной стрельбы

МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Российский биатлонист Матвей Елисеев был способен занять второе место в спринте на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Минске. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Первое место занял норвежец Тарьей Бё, допустив один промах на двух огневых рубежах. Вторым стал швед Йеспер Нелин (+10,6; 0 промахов). Россиянин Дмитрий Малышко (+35,2; 0) занял третье место, Матвей Елисеев (+53,9; 2) стал 11-м.

"Ближе к призам был Елисеев, он ходом был лучше всех из наших, но нельзя два промаха допускать в спринте, это недопустимые вещи, поэтому он и не смог бороться, а с нулем он сто процентов мог быть вторым, - сказал Васильев. - Повезло Малышко, француз на финише ему уступил полсекунды. В спринте нельзя мазать, здесь одно главное требование - если спортсмены хотят на что-то рассчитывать, они должны четко работать на огневом рубеже. Бё всегда отличался хорошим ходом, не было сомнений, что он будет одним из фаворитов гонки, но такой сильной прыти от него сложно было ожидать, когда он взял и обогнал с кругом всех, кто без штрафа".

Максим Цветков отстрелял на ноль и занял 37-е место, проиграв победителю 1 минуту 32 секунды.

"Цветков не готов, это было видно, и в эстафете он бежал совсем слабо. Они были на хорошем сборе в Италии, поэтому у него было время восстановиться, но что-то у него никак не получается. Об этом должны думать тренеры, это их прерогатива, они должны четко отдавать себе отчет в том, что нужно делать для того, чтобы подвести спортсменов к стартам. Хотя то, что Цветков в этом году не в форме, очевидно", - добавил Васильев.

"С таком ходом на чемпионате мира делать нечего"

Победительницей в женском спринте стала шведка Мона Брурссон. Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт завоевала серебро, третье место заняла шведка Ханна Эберг. Светлана Миронова заняла четвертое место, Евгения Павлова - 18-е, Виктория Сливко - 38-е, Наталья Гербулова - 45-е.

"Миронова неплохо ногами бежала, но она стреляет очень нестабильно, я думаю, что сегодняшний ее результат - один из успешных. Один промах для нее - выдающийся результат. Катя тоже в этом году достаточно стабильно выступает, ей нужна была медаль, чтобы более уверенно себя чувствовать на чемпионате мира. А остальные девочки ходом слабенькие совсем, с таким ходом на чемпионате мира рассчитывать практически не на что", - отметил Васильев.

"Если в эстафете на чемпионате мира они будут стрелять без дополнительных патронов и чуть-чуть подтянут свой ход, то есть хорошие шансы отличиться. А в индивидуальных гонках очень сложно на что-то рассчитывать с таким ходом", - заключил Васильев.

Чемпионат мира по биатлону пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.