Боец Исмагулов доставлен в больницу после поединка на турнире UFC

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Дамир Исмагулов доставлен в больницу после боя на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Праге. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Инцидент произошел на турнире UFC FIght Night 145 после поединка против испанца Жоэля Альвареса. Бой продолжался три раунда, 28-летний россиянин выиграл единогласным решением судей.

"Дамира увезли в больницу с подозрением на перелом локтя", - сказал собеседник агентства.

Исмагулов подписал контракт с UFC в ноябре минувшего года, ранее он выступал под эгидой организации М-1, где стал чемпионом легкого дивизиона. Всего на счету бойца 19 побед (девять - досрочно) и два поражения.