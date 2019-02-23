Боломбой пропустит решающий отборочный матч Кубка мира по баскетболу с финнами

ТАСС, 23 февраля. Форвард сборной России Джоэль Боломбой пропустит заключительный отборочный матч Кубка мира 2019 года по баскетболу с командой Финляндии по семейным обстоятельствам. Об этом сообщает Российская федерация баскетбола (РФБ).

Ранее президент ЦСКА Андрей Ватутин сообщил ТАСС, что Боломбой присоединится к сборной России вместе с другими баскетболистами московского клуба Никитой Курбановым, Семеном Антоновым и Иваном Уховым, однако Боломбой вернулся в Москву по семейным обстоятельствам. Также в заявку сборной России не вошли защитник Иван Стребков и центровые Артем Забелин и Артем Клименко.

Полный состав сборной России на матч с командой Финляндии выглядит следующим образом: защитники - Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов (все - "Локомотив-Кубань"), Евгений Бабурин ("Нижний Новгород"), Иван Ухов (ЦСКА); форварды Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все - ЦСКА), Никита Балашов ("Невежис", Литва), Петр Губанов ("Химки"), Станислав Ильницкий ("Локомотив- Кубань"); центровой - Владимир Ивлев ("Локомотив-Кубань").

Боломбой дебютировал за сборную России в отборочном матче Кубка мира против команды Чехии (81:61), набрав по итогам встречи 15 очков. 25-летний баскетболист является уроженцем Донецка, его мать - украинка, отец - конголезец, в возрасте четырех лет он с родителями уехал в США.

Матч Россия - Финляндия пройдет 24 февраля в Перми. Сборной России для попадания в финальную часть необходимо обыграть финских баскетболистов или проиграть с разницей не крупнее "-2" очка.