Елисеев стал вторым в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону в Минске

ТАСС, 24 февраля. Российский биатлонист Матвей Елисеев занял второе место в гонке преследования на 12,5 км на чемпионате Европы в Минске.

Победителем стал норвежец Тарьей Бё, он преодолел дистанцию за 31 минуту 10,3 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Елисеев уступил победителю 28,5 секунды, допустив один промах. Третье место занял норвежец Ховард Богетвейт (+54,2; 1).

Россиянин Дмитрий Малышко занял шестое место (+1.17,2; 2), Никита Поршнев - 12-е (+2.08,2; 2), Максим Цветков - 20-е (+2.23,7; 2), Антон Бабиков - 21-е (+2.23,8; 3), Семен Сучилов - 30-е (+2.52,8; 3).

В связи с подготовкой к чемпионату мира в гонке преследования не приняли участие шведские биатлонисты.

Медаль Елисеева стала четвертой для сборной России на чемпионате в Минске. Ранее Екатерина Юрлова-Перхт заняла второе место в спринте, Дмитрий Малышко стал третьим в спринте, а Евгения Павлова и Малышко выиграли одиночную смешанную эстафету.

Чемпиона Европы завершится в воскресенье гонкой преследования среди женщин.