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Российские лыжницы стали четвертыми в командном спринте на чемпионате мира

Первое место заняла команда Швеции, вторыми стали словенки, третьими - норвежки

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 24 февраля. /ТАСС/. Сборная России заняла четвертое место в женском командном спринте классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в австрийском Зефельде. Российскую команду представляли Наталья Непряева и Юлия Белорукова.

Первое место заняла команда Швеции. Вторыми стали словенки, третьими - норвежки.

Днем ранее Непряева выиграла бронзу в скиатлоне. Непряева и Белорукова являются бронзовыми призерами Олимпийских игр - 2018 в эстафете. Белорукова в паре с Натальей Матвеевой выиграла серебро этой дисциплины на прошлом чемпионате мира, прошедшем в 2017 году.

В медальном зачете чемпионата мира сборная России занимает четвертое место, имея одно серебреную и две бронзовые награды. Лидирует команда Норвегии, в ее активе четыре золота, два серебра и четыре бронзы.

Соревнования в командном спринте продолжатся позднее в воскресенье выступлениями мужчин, Россию представят Александр Большунов и Глеб Ретивых. Чемпионат завершится 3 марта.

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