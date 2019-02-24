Российские лыжники завоевали серебро в командном спринте на чемпионате мира

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 24 февраля. /ТАСС/. Сборная России заняла второе место в мужском командном спринте классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в австрийском Зефельде. Российскую команду представляли Александр Большунов и Глеб Ретивых.

Первое место заняла команда Норвегии, третьими стали итальянцы.

Медаль в командном спринте стала четвертой для сборной России на текущем чемпионате мира. Ранее в спринте свободным стилем Ретивых выиграл бронзу, Большунов завоевал серебро в скиатлоне, а в скиатлоне у женщин Непряева выиграла бронзу. Россияне занимают четвертое место в общем зачете, имея два серебра и две бронзы. Лидирует команда Норвегии, в ее активе пять золотых, две серебряные и четыре бронзовые медали.

Соревнования по лыжным гонкам продолжатся 26 февраля женской индивидуальной гонкой. Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 3 марта.