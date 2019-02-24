Крикунов: победы над "Йокеритом" в регулярном чемпионате придают "Динамо" уверенности

НОВОГОРСК /Московская область/, 24 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Победы московского "Динамо" над "Йокеритом" в регулятором чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прибавляют команде уверенности перед серией плей-офф против финской команды. Об этом ТАСС рассказал главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов.

В регулярном сезоне "Динамо" выиграло все четыре матча у финской команды (2:0, 4:3 ОТ, 3:2, 5:3).

"Победы над ними придают уверенности, а не расслабляют, потому что команда сильная. Там практически все - игроки сборной Финляндии, там квалифицированные канадские и американские нападающие, очень хорошая команда", - сказал Крикунов.

Первые матчи серии плей-офф пройдут 25 и 27 февраля в Хельсинки.