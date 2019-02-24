{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Крикунов: победы над "Йокеритом" в регулярном чемпионате придают "Динамо" уверенности

В регулярном сезоне "Динамо" выиграло все четыре матча у финской команды (2:0, 4:3 ОТ, 3:2, 5:3)

НОВОГОРСК /Московская область/, 24 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Победы московского "Динамо" над "Йокеритом" в регулятором чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прибавляют команде уверенности перед серией плей-офф против финской команды. Об этом ТАСС рассказал главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов.

В регулярном сезоне "Динамо" выиграло все четыре матча у финской команды (2:0, 4:3 ОТ, 3:2, 5:3).

"Победы над ними придают уверенности, а не расслабляют, потому что команда сильная. Там практически все - игроки сборной Финляндии, там квалифицированные канадские и американские нападающие, очень хорошая команда", - сказал Крикунов.

Первые матчи серии плей-офф пройдут 25 и 27 февраля в Хельсинки.

Хованцев: состав сборной России по биатлону на ЧМ будет назван до 2 марта
В воскресенье в Минске завершился чемпионат Европы, который был заключительным стартом перед мировым первенством
Читать полностью