Глава Международной федерации санного спорта поражен триумфу россиян на этапе КМ в Сочи

СОЧИ, 24 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президент Международной федерации санного спорта (FIL) Йозеф Фендт очень удивлен тем, как успешно выступили российские саночники на домашнем этапе Кубка мира в Сочи. Об этом он сообщил ТАСС.

На домашнем этапе Кубка мира российские саночники не смогли победить лишь в одном старте - в соревновании одиночных саней среди женщин. Всего сборная России завоевала на домашнем этапе шесть золотых, три серебряные и две бронзовые награды. Такого количества наград на одном этапе Кубка мира отечественные саночники ранее не выигрывали.

"Я знал, что русская команда сильна, но сейчас нахожусь в очень большом удивлении и поражен тому, какой триумфальный результат ваши спортсмены показали у себя дома в Сочи", - признался Фендт.

"Мы очень довольны организацией турнира, она была по- настоящему хорошей. Это был тест перед чемпионатом мира, который пройдет здесь в следующем году, и я могу заявить, что мы довольны. Могу сказать, что сейчас я уверен как никогда, что Россия сумеет достойно провести мировое первенство", - заключил глава FIL.