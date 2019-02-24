Команда Глухова отобралась на чемпионат мира по керлингу

ТАСС, 24 февраля. Команда скипа Сергея Глухова квалифицировалась на чемпионат мира по керлингу 2019 года, обыграв команду Алексея Тимофеева на заключительном этапе отборочных соревнований в Сочи.

Заключительный матч отбора завершился со счетом 7:4. Общий счет в серии стал 3-1 в пользу команды Глухова.

Команду победителей представляли Сергей Глухов, Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб. Всего в отборе на чемпионат мира участвовали четыре команды.

Чемпионат мира пройдет в канадском Летбридже с 30 марта по 7 апреля.