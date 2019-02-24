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Команда Глухова отобралась на чемпионат мира по керлингу

Чемпионат мира пройдет в канадском Летбридже с 30 марта по 7 апреля

ТАСС, 24 февраля. Команда скипа Сергея Глухова квалифицировалась на чемпионат мира по керлингу 2019 года, обыграв команду Алексея Тимофеева на заключительном этапе отборочных соревнований в Сочи.

Заключительный матч отбора завершился со счетом 7:4. Общий счет в серии стал 3-1 в пользу команды Глухова.

Команду победителей представляли Сергей Глухов, Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб. Всего в отборе на чемпионат мира участвовали четыре команды.

Чемпионат мира пройдет в канадском Летбридже с 30 марта по 7 апреля.

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