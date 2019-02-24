Два очка Радулова и 44 сейва Худобина помогли "Далласу" победить "Чикаго" в матче НХЛ

ТАСС, 25 февраля. "Даллас" обыграл "Чикаго" со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Радек Факса (12-я минута), российский нападающий Александр Радулов (18), Матс Цуккарелло (22) и Джейдон Спецца (49). У хозяев шайбы забросили Крис Куниц (23), Дрейк Каджула (36) и Джонатан Тэйвз (45).

Радулов также отличился голевой передачей. Всего на его счету в текущем сезоне 49 очков (17+32) в 51 матче. Российский вратарь "Далласа" Антон Худобин отразил 44 броска из 47 и стал второй звездой матча.

Цуккарелло отличился в своем первом матче за "Даллас" после обмена из "Нью-Йорк Рейнджерс". Норвежский нападающий также отметился результативным пасом. В концовке второго периода он получил травму и, как сообщается на сайте лиги, пропустит как минимум четыре недели.

"Даллас" занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 67 очков в 62 матчах. "Чикаго" расположился на 11-й строчке с 61 очком в 63 встречах.

В следующем матче "Даллас" 27 февраля сыграет на выезде с "Вегасом". "Чикаго" на следующий день встретится в гостях с "Анахаймом".

В другом матче дня "Детройт" потерпел пятое поражение подряд, уступив дома "Сан-Хосе" со счетом 3:5.