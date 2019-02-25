Дарья Касаткина опустилась на 14-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 25 февраля. Россиянка Дарья Касаткина опустилась на одну позицию и занимает 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
В активе 21-летней теннисистки 2985 очков. Мария Шарапова потеряла две строчки и занимает 29-е место. Наибольшего прогресса среди россиянок добилась Анастасия Потапова, поднявшаяся на 15 позиций (72-е место).
Возглавляет рейтинг японка Наоми Осака, второе место занимает румынка Симона Халеп, чешка Петра Квитова поднялась на третью строчку.
Рейтинг WTA от 25 февраля:
1 (1). Наоми Осака (Япония) - 6871 очко;
2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 5727;
3 (4). Петра Квитова (Чехия) - 5605;
4 (3). Слоан Стивенс (США) - 5307;
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) - 5145;
6 (6). Элина Свитолина (Украина) - 4900;
7 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4885
8 (7). Ангелик Кербер (Германия) - 4880;
9 (9). Арина Соболенко (Белоруссия) - 3565;
10 (10). Серена Уильямс (США) - 3406...
14 (13). Дарья Касаткина (Россия) - 2985...
29 (27). Мария Шарапова (Россия) - 1716...
32 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1565...
59 (64). Екатерина Александрова (Россия) - 964...
70 (71). Евгения Родина (Россия) - 821...
72 (87). Анастасия Потапова (Россия) - 799...
75 (75). Маргарита Гаспарян (Россия) - 757...
77 (70). Екатерина Макарова (Россия) - 751...
81 (77). Вера Звонарева (Россия) - 746...
100 (96). Вероника Кудерметова (Россия) - 609.