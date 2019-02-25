Дарья Касаткина опустилась на 14-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 25 февраля. Россиянка Дарья Касаткина опустилась на одну позицию и занимает 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

В активе 21-летней теннисистки 2985 очков. Мария Шарапова потеряла две строчки и занимает 29-е место. Наибольшего прогресса среди россиянок добилась Анастасия Потапова, поднявшаяся на 15 позиций (72-е место).

Возглавляет рейтинг японка Наоми Осака, второе место занимает румынка Симона Халеп, чешка Петра Квитова поднялась на третью строчку.

Рейтинг WTA от 25 февраля:

1 (1). Наоми Осака (Япония) - 6871 очко;

2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 5727;

3 (4). Петра Квитова (Чехия) - 5605;

4 (3). Слоан Стивенс (США) - 5307;

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) - 5145;

6 (6). Элина Свитолина (Украина) - 4900;

7 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4885

8 (7). Ангелик Кербер (Германия) - 4880;

9 (9). Арина Соболенко (Белоруссия) - 3565;

10 (10). Серена Уильямс (США) - 3406...

14 (13). Дарья Касаткина (Россия) - 2985...

29 (27). Мария Шарапова (Россия) - 1716...

32 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1565...

59 (64). Екатерина Александрова (Россия) - 964...

70 (71). Евгения Родина (Россия) - 821...

72 (87). Анастасия Потапова (Россия) - 799...

75 (75). Маргарита Гаспарян (Россия) - 757...

77 (70). Екатерина Макарова (Россия) - 751...

81 (77). Вера Звонарева (Россия) - 746...

100 (96). Вероника Кудерметова (Россия) - 609.