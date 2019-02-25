СМИ: футбольный матч между "Нантом" и ПСЖ перенесен из-за протестов во Франции

ТАСС, 25 февраля. Матч 28-го тура чемпионата Франции по футболу между "Нантом" и "Пари Сен-Жермен" перенесен. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу турнира.

Встреча, которая должна была состояться 9 марта в Нанте, отменена в связи с возможными протестами активистов движения "Желтые жилеты". Новая дата проведения матча пока не известна.

"Нант" занимает 14-е место в таблице чемпионата Франции, имея после 26 матчей 30 очков. ПСЖ лидирует в турнирной таблице, набрав 68 очков в 25 матчах и опережая находящийся на втором месте "Лилль" на 17 очков.

Движение "Желтые жилеты" началось 17 ноября, когда по Франции прокатилась первая волна протестов против повышения тарифов на автомобильное топливо. С тех пор массовые акции проводятся каждую субботу. Список требований движения к настоящему времени значительно расширился и включает наряду с социально-экономическими также и политические требования.