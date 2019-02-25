"Локомотив" вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ с "Сочи"

ТАСС, 25 февраля. Ярославский "Локомотив" дома победил "Сочи" со счетом 4:3 в овертайме в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей отличились Стаффан Кронвалль (16 и 32), Егор Аверин (27) и Георгий Иванов (64). У проигравших отметились Кирилл Капустин (8 и 41), Юрки Йокипакка (14).

"Локомотив" и "Сочи" впервые встречаются в плей-офф КХЛ. Клуб из Сочи в четвертый раз участвует в плей-офф и ни разу не выходил в следующий раунд турнира. Ранее сочинская команда уступала ЦСКА со счетом 0-4 в серии (2015), минскому "Динамо" со счетом 0-4 (2016) и хельсинкскому "Йокериту" со счетом 1-4 (2018). "Локомотив" выходил в плей-офф девять раз, лучшим результатом ярославской команды является выход в финал Кубка Гагарина в сезоне-2008/09, где она уступила казанскому "Ак Барсу" (3-4).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Локомотива". Следующий матч состоится в Ярославле 27 февраля.