"Тампа" обыграла "Лос-Анджелес". Кучеров побил личный рекорд результативности в НХЛ

ТАСС, 26 февраля. "Тампа-Бэй" одержала победу над "Лос-Анджелесом" со счетом 4:3 в серии буллитов домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Нападающий хозяев Никита Кучеров отметился голевой передачей, набрав 101-е очко и побив собственный рекорд результативности за один сезон.

В составе победителей шайбы забросили Брэйден Пойнт (2-я минута), Энтони Сирелли (9) и Джей Ти Миллер (53). У гостей отличились Алекс Аяфалло (46), Джонни Бродзински (51) и Остин Вагнер (52). Кучеров отметился результативной передачей с эпизоде с голом Пойнта. Это позволило россиянину набрать 101-е (30+71) очко в текущем сезоне и побить рекорд личный результативности, установленный в прошлом регулярном чемпионате - тогда на его счету было 100 (39+61) баллов.

Овертайм голов не принес, а в серии буллитов точнее были хоккеисты "Тампы", один бросков также реализовал Кучеров. Лучшим игроком встречи стал нападающий хозяев Стивен Стэмкос (0:2). Второй звездой матча был признан Сирелли (1+0), третьей - Вагнер (1+1). Голкипер "Тампы" Андрей Василевский сделал 30 сейвов, а форвард гостей Илья Ковальчук очков не набрал, реализовав послематчевый буллит.

"Тампа" занимает первое место в Восточной конференции, набрав 100 очков в 63 матчах. "Лос-Анджелес" расположился на 15-й строчке Западной конференции с 53 очками в 62 встречах. Следующую игру "Тампа" проведет 28 февраля в гостях против "Нью-Йорк Рейнджерс". "Лос-Анджелес" днем ранее на выезде сыграет с "Каролиной".