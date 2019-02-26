Ольга Дементьева назначена на должность заместителя спортивного директора ФК "Монако"

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Руководитель протокольной службы футбольного клуба "Монако" Ольга Дементьева назначена на должность заместителя спортивного директора клуба. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФК "Монако".

"Ольга Дементьева назначена на должность заместителя спортивного директора футбольного клуба "Монако". В ее обязанности будет входить решение административных вопросов команды", - сказали в пресс-службе.

Дементьева работает в "Монако" на руководящих должностях с момента покупки клуба российским бизнесменом Дмитрием Рыболовлевым в 2011 году. До работы в футбольном клубе "Монако" Дементьева занимала одну из руководящих должностей в компании "Уралкалий".

В текущем розыгрыше чемпионата Франции "Монако" занимает 16-е место, набрав в 26 матчах 25 очков. Следующий матч команда проведет 2 марта в гостях против "Анже".