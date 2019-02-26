{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол во Франции

Ольга Дементьева назначена на должность заместителя спортивного директора ФК "Монако"

В ее обязанности будет входить решение административных вопросов команды
Футболисты "Монако" AP Photo/Claude Paris
Описание
Футболисты "Монако"
© AP Photo/Claude Paris

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Руководитель протокольной службы футбольного клуба "Монако" Ольга Дементьева назначена на должность заместителя спортивного директора клуба. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФК "Монако".

"Ольга Дементьева назначена на должность заместителя спортивного директора футбольного клуба "Монако". В ее обязанности будет входить решение административных вопросов команды", - сказали в пресс-службе.

Дементьева работает в "Монако" на руководящих должностях с момента покупки клуба российским бизнесменом Дмитрием Рыболовлевым в 2011 году. До работы в футбольном клубе "Монако" Дементьева занимала одну из руководящих должностей в компании "Уралкалий".

В текущем розыгрыше чемпионата Франции "Монако" занимает 16-е место, набрав в 26 матчах 25 очков. Следующий матч команда проведет 2 марта в гостях против "Анже".

Теги
Монако
Сборные по баскетболу
Сборная России по баскетболу может принять участие в товарищеском турнире в Китае перед КМ
Кубок мира 2019 года пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября
Читать полностью