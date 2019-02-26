Первая победа в плей-офф за девять лет. "Спартак" обыграл СКА в матче Кубка Гагарина

Встреча завершилась со счетом 2:0, последний раз московский клуб побеждал в сезоне-2009/10 в серии против ярославского "Локомотива"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Игроки московского "Спартака" впервые за девять лет выиграли в матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), победив на выезде в первой встрече стартового раунда фаворита сезона - петербургский СКА. Последний раз москвичи праздновали успех в игре розыгрыша Кубка Гагарина - 2009/10, который является на данный момент самым успешным для них в КХЛ. Начало серии плей-офф не предвещало красно-белым ничего хорошего. Существенной кадровой потерей для них стала травма форварда Анатолия Никонцева. До перерыва на игры Евротура в последних шести играх он забросил три шайбы и помог "Спартаку" выйти в плей-офф Кубка Гагарина, приняв участие в победе над "Сочи" (3:1). После возвращения из сборной России Никонцев получил травму в матче с "Динамо" и выбыл до конца сезона. Красно-белые же регулярный чемпионат завершили пятью поражениями подряд и в соперники получили СКА. Попадание на петербургский клуб многие расценили как скорый путь к завершению сезона, сравнив ситуацию с прошлым годом. Тогда "Спартак" впервые с 2011 года вышел в плей-офф, где был обыгран в четырех матчах московским ЦСКА.

Статистика встреч "Спартака" и СКА в нынешнем сезоне также говорила против красно-белых - москвичи смогли добыть в четырех играх только одно очко (1:2, 0:6, 2:3 ОТ, 0:2). В прошедшем же матче с первых минут петербургская команда пробовала забросить быструю шайбу, едва не реализовав удаление лучшего бомбардира москвичей Александра Хохлачева. "Никакого волнения в первые 10 минут не было, просто пытались почувствовать игру, немножко тяжело вошли, вратарь (Юлиус Гудачек - прим. ТАСС) нас подтащил. Справились с натиском и начали действовать", - сказал после матча защитник "Спартака" Ярослав Дыбленко. При отличной игре голкипера гостей Гудачека оба шанса в большинстве подопечные исполняющего обязанности главного тренера Алексея Жамнова использовали, забросив шайбы в течение двух с небольшим минут. Отличились Робин Ганзл и Мартиньш Карсумс. Оставшиеся два периода красно-белые ничего не давали сделать хоккеистам СКА. Стоит отметить, что в третьем игровом отрезке гости шесть раз блокировали броски соперника. Серия матчей будет плотной и интересной Слаженную игру "Спартака" отметил тренер команды Игорь Уланов. "Сыграли по заданию, дисциплинированно. Все понимают, что в плей-офф без дисциплины нельзя, - сказал Уланов. - Радоваться рано, все еще впереди, хочется поблагодарить болельщиков за поддержку". Главный тренер СКА Илья Воробьев отметил, что в четверг зрителей ждет другая игра. "Не забив ни одного гола, сложно рассчитывать на успех. В причинах мы будем разбираться, в следующем матче вы увидите другой хоккей", - сказал он. Последний раз красно-белые побеждали в плей-офф 22 марта 2010 года, обыграв в Москве ярославский "Локомотив". Тот сезон стал самым успешным для "Спартака". Под руководством генерального менеджера Андрея Яковенко и нынешнего главного тренера сборной Чехии Милоша Ржиги команда выиграла серию у считавшегося фаворитом московского "Динамо" со счетом 3-1 (первые раунды плей-офф тогда проходили до трех побед - прим. ТАСС). В поединке с ярославским клубом москвичи вели (2-1), но по итогу уступили в серии - 2-4.