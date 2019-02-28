Колобков: объекты Универсиады позволяют Красноярску претендовать на крупные турниры

КРАСНОЯРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Объекты, подготовленные в Красноярске к Универсиаде, позволят региону в будущем претендовать на проведение соревнований высокого международного уровня. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Павел Колобков, который прибыл с визитом в деревню Универсиады в преддверии старта соревнований.

"Я видел объекты Универсиады на протяжении последних нескольких лет, видел, как они строились, как вводились в эксплуатацию. Красноярск действительно готов к проведению Универсиады, - отметил Колобков. - Мы получили в Красноярске сильный кластер по зимним видам спорта. То, что здесь сделано, позволяет проводить соревнования высокого международного уровня, мы к ним готовы".

Церемония открытия Универсиады пройдет в Красноярске 2 марта, соревнования завершатся 12 марта.