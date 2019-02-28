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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Колобков: объекты Универсиады позволяют Красноярску претендовать на крупные турниры

Игры в Красноярске пройдут с 2 по 12 марта

КРАСНОЯРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Объекты, подготовленные в Красноярске к Универсиаде, позволят региону в будущем претендовать на проведение соревнований высокого международного уровня. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Павел Колобков, который прибыл с визитом в деревню Универсиады в преддверии старта соревнований.

"Я видел объекты Универсиады на протяжении последних нескольких лет, видел, как они строились, как вводились в эксплуатацию. Красноярск действительно готов к проведению Универсиады, - отметил Колобков. - Мы получили в Красноярске сильный кластер по зимним видам спорта. То, что здесь сделано, позволяет проводить соревнования высокого международного уровня, мы к ним готовы".

Церемония открытия Универсиады пройдет в Красноярске 2 марта, соревнования завершатся 12 марта.

Теги
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Все билеты на церемонию открытия Универсиады в Красноярске проданы
Церемония открытия для болельщиков начнется 3 марта в 10:00 мск в многофункциональном комплексе "Платинум-Арена"
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