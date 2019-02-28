"Динамо" примет решение о месте проведения матча РПЛ со "Спартаком" в ближайшее время

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Динамо" планирует определиться с местом проведения домашнего матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Спартака" в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

В четверг комиссия РПЛ по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России отказала московскому "Динамо" в проведении матча 19-го тура со "Спартаком" на стадионе в Петровском парке. Встреча должна пройти 10 марта.

"Руководство футбольного клуба "Динамо" планирует определиться с местом проведения домашнего матча Российской премьер-лиги против "Спартака" в ближайшее время", - сообщили в пресс-службе.

Основной ареной "Динамо" заявлена "Арена-Химки". 10 марта на подмосковном стадионе запланирован матч 26-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги между "Химками" и "Сибирью". Генеральный директор подмосковного клуба Василий Иванов сообщил ТАСС, что руководство не планирует перенос матча на другую арену.