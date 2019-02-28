Сноубордист Логинов станет знаменосцем сборной РФ на церемонии открытия Универсиады-2019

КРАСНОЯРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Сноубордист Дмитрий Логинов станет знаменосцем сборной России на церемонии открытия зимней Универсиады 2019 года, которая пройдет в Красноярске. Об этом ТАСС сообщил президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.

Официальная церемония открытия Универсиады пройдет в Красноярске 2 марта.

19-летний Логинов на чемпионате мира 2019 года в американском Парк-Сити победил в параллельном гигантском слаломе, став самым молодым чемпионом мира в данной дисциплине в истории. Спортсмен также завоевал золотую медаль в параллельном слаломе, став первым россиянином, которому это удалось. Он является чемпионом мира в параллельном слаломе среди юниоров (2016), а также двукратным серебряным призером юниорского мирового первенства 2017 года (в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе). На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане Логинов занял 32-е место.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. Участники разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.