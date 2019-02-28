Около 23 тонн мяса закуплено для питания участников Универсиады в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Около 23 тонн мяса было закуплено для организации питания участников и членов национальных делегаций Всемирных студенческих игр в Красноярске. Об этом журналистам рассказал шеф-повар ресторана деревни Универсиады Илья Журавлев.

"Было приобретено примерно 3 тонны халяльного мяса и около 20 тонн обычного мяса. Это для столовой деревни Универсиады, а также для столовых на объектах, где питаются волонтеры, сотрудники FISU (Международной федерации университетского спорта - прим. ТАСС) и другие клиентские группы, - рассказал Журавлев. - В столовой деревни представлены русская, азиатская, европейская кухни и халяль. Ресторан работает почти круглосуточно, с пяти утра начинается завтрак, и он переходит плавно в обед, потом в ужин, который заканчивается в час ночи, ежедневно готовим около 7 тысяч рационов".

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. Участники разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.