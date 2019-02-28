Чемпионат мира по бобслею и скелетону возьмет старт в канадском Уистлере

ТАСС, 1 марта. Первый в новом олимпийском цикле чемпионат мира по бобслею и скелетону стартует 1 марта в Уистлере (Канада). В соревнованиях примут участие спортсмены из 42 стран.

Чемпионаты мира по бобслею проводятся с 1930 года. Изначально программа турнира включала только состязания мужских четверок, но годом позже стали разыгрываться и награды в двойках. Первый чемпионат мира по скелетону прошел в 1982 году, женские бобслей и скелетон появились на мировых первенствах с 2000 года, при этом первое время мужские и женские чемпионаты по бобслею проходили отдельно. Объединение турниров по бобслею и скелетону в одно спортивное мероприятие произошло в 2004 году, а соревнования между смешанными командами стали проводиться с 2007 года.

Мировое первенство пройдет на санно-бобслейной трассе, где в 2010 году разыгрывались награды зимних Олимпийских игр. Откроют борьбу за медали экипажи мужских бобов-двоек, которые совершат четыре заезда в течение двух дней. 2 марта стартуют соревнования женских бобов-двоек. На следующий день состоится смешанная командная гонка, в которой вместе с мужскими и женскими экипажами бобов-двоек примут участие скелетонисты.

7 марта начнутся соревнования в мужском и женском скелетоне, далее вступят в борьбу за награды экипажи мужских бобов-четверок. Завершится чемпионат мира 9 марта.

В заявку сборной России на чемпионат мира по бобслею вошли пилоты Надежда Сергеева, Максим Андрианов, Александр Бредихин, Любовь Черных и Алена Осипенко, а также разгоняющие Илья Малых, Роман Кошелев, Юлия Беломестных, Мария Прошкина, Анна Парфенова, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Руслан Самитов и Андрей Лылов. В соревнованиях бобов-двоек выступят Андрианов/Малых, Бредихин/Кошелев, Сергеева/Беломестных, Черных/Прошкина и Осипенко/Парфенова. В четверках примут участие Андрианов/Зайцев/Кондратенко/ Самитов и Бредихин/Лылов/Малых/Кошелев.

В состав сборной России по скелетону вошли обладатели Кубка мира Елена Никитина и Александр Третьяков, а также серебряный призер Олимпийских игр 2018 Никита Трегубов, Владислав Марченков, Юлия Канакина и Рената Хузина.

Кёнигзее вместо Сочи

Последний чемпионат мира по бобслею и скелетону проходил в 2017 году в немецком Кёнигзее, хотя первоначально местом его проведения был выбран Сочи.

13 декабря 2016 года Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) на фоне допингового скандала, связанного с расследованием Всемирного антидопингового агентства (WADA) и отказом ряда спортсменов участвовать в чемпионате, сообщила о решении перенести первенство 2017 года из Сочи. Российской стороной данное решение было расценено как "чрезвычайно политизированное".

Международный олимпийский комитет (МОК) приветствовал решение IBSF о переносе чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года из Сочи. В итоге турнир провели на трассе Кёнигзее в Германии.

На мировом первенстве 2017 года сборная России по бобслею и скелетону завоевала одну бронзовую медаль, отличился скелетонист Никита Трегубов, который на следующий год на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане стал серебряным призером. Победу в неофициальном медальном зачете в Кёнигзее одержала команда Германии (5-3-2), вторыми были представители США (1-0-1), третье место заняла сборная Латвии (1-0-0).