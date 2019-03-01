Чемпион Европы Мартино-Лагард огорчен, что Шубенков не приехал на ЧЕ в Глазго

ГЛАЗГО /Великобритания/, 1 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победитель летнего чемпионата Европы 2018 года в беге на 110 метров с барьерами француз Паскаль Мартино-Лагард считает россиянина Сергея Шубенкова своим главным соперником и сожалеет, что тот не приехал на зимнее европейское первенство в Глазго, которое стартует 1 марта. Об этом Мартино-Лагард сообщил ТАСС.

В финальном забеге на ЧЕ-2018, который проходил в Берлине, Шубенков и Мартино-Лагард показали одинаковое время - 13,17 секунды, но судьи после фотофиниша отдали победу французскому спортсмену.

"Моя главная задача на этот сезон - успешно выступить на летнем чемпионате мира в Катаре, - сказал Мартино- Лагард. - Но сначала я хочу показать высокие результаты в беге на 60 метров с барьерами, чтобы потом хорошо бежать 110 метров". Из-за размеров беговых дорожек в легкоатлетических манежах барьеристы имеют возможность выступать на традиционной для себя 110-метровке только в летний сезон на открытых стадионах.

На вопрос, кого француз считает своим главным соперником, тот ответил следующее: "Сергей! Конечно же, Сергей! Он показал отличные результаты в прошлом году, несколько раз выбежав из 13 секунд, и это было потрясающе!"

"Я побегу с ним на чемпионате мира в Катаре, но нам также предстоит соперничество с очень сильными бегунами из США и Ямайки. У того же Омара Маклауда (бегун из Ямайки - прим. ТАСС) есть две золотые медали - олимпийская и чемпионата мира. Это будет непростой сезон для меня, но я надеюсь, что смогу показать хорошие результаты".

"Мне нравятся, очень нравятся сложные забеги, и я намного лучше мотивирован, если знаю, что рядом со мной побегут сильные спортсмены, - заметил собеседник ТАСС. - К сожалению, Сергей не приехал в Глазго, и поэтому соревнования здесь будут немного слабее, чем я предполагал. Но я не могу ничего с этим поделать. Надеюсь, через два года мы сможем посоревноваться с ним на следующем зимнем европейском первенстве".

Почему не приехал Шубенков

Обладатель полного комплекта медалей летних чемпионатов мира (2013 - бронза, 2015 - золото, 2017 - серебро) Шубенков последний раз выступал зимой в 2014 году. Затем они с тренером приняли решение, что в следующие годы первые четыре месяца будут только тренироваться, чтобы лучше подготовиться к стартам на открытых стадионах.

В прошлом сезоне российский бегун в начале июля на турнире в Венгрии пробежал дистанцию за 12,92 секунды, установив новый рекорд России. Это время также было лучшим результатом сезона в мире. Шубенков четырежды показывал результат быстрее 13 секунд, в то время как соперникам российского спортсмена этого не удалось сделать ни разу. В активе 28-летнего Шубенкова есть также победа на Континентальном кубке IAAF в чешской Остраве.