Женская сборная России по бенди обыграла команду Норвегии в стартовом матче на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по хоккею с мячом обыграла команду Норвегии со счетом 4:0 в стартовом матче на зимней Универсиаде, которая проходит в Красноярске.

Заброшенными шайбами отметились Карина Липанова (6-я, 64-я минуты) и Кристина Машинская (8, 73).

Россиянки набрали 2 очка и вышли на второе место в группе. Первой идет команда Швеции (2 очка). Норвежки - третьи (0), американки - четвертые (0). В следующем матче россиянки сыграют со шведками 3 марта, в тот же день норвежки сыграют с американками. Матчи группового этапа завершатся 5 марта.

В турнире принимают участие четыре команды. На групповом этапе каждая сборная проведет по три игры. В полуфиналах команда, занявшая первое место, встретится с командой, занявшей четвертое место, сборная, ставшая второй, сыграет со сборной, ставшей третьей. Полуфиналы пройдут 6 марта, матч за третье место и финал - 8 марта.

Хоккей с мячом включен в программу соревнований Универсиады впервые. Зимняя Универсиада в Красноярске - 29-я по счету. Церемония открытия состоится 2 марта, Игры продлятся до 12 марта.