Гранквист закончит играть за сборную Швеции по футболу в 2020 году

СТОКГОЛЬМ, 1 марта. /ТАСС/. Капитан сборной Швеции по футболу Андреас Гранквист закончит выступать за национальную команду после чемпионата Европы 2020 года. Об этом он в пятницу сообщил в интервью газете Aftonbladet.

"Я буду продолжать до чемпионата Европы - 2020, - отметил 33-летний защитник "Хельсингборга". - А потом я выброшу бутсы".

Футболист полагает, что его товарищ по сборной Себастиан Себбе Ларссон последует его примеру. "Думаю, Себбе также решил, что уйдет после Евро-2020", - добавил Гранквист.

Дебют игрока в составе национальной команды состоялся в 2006 году. В ней он провел 80 матчей и забил 9 голов. С 2013 по 2018 год Гранквист играл за "Краснодар".

Контракт Гранквиста с "Хельсингборгом" рассчитан до 2024 года. При этом последние три года футболист будет спортивным директором команды.

На чемпионате мира в России сборная Швеции дошла до четвертьфинала, где уступила англичанам. Гранквист на турнире провел 5 матчей, в которых забил 2 гола.